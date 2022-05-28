北市28日新增7998例 專責病房還有899空床

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（中央社記者陳怡璇台北28日電）北市衛生局表示，北市今天新增7998例COVID-19病例，專責病床還有899個空位；而0至6歲幼兒6月1日起可免費領5劑快篩，衛生局提醒民眾要去藥局領，不是去各行政區的健康中心。

台北市衛生局下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）例行記者會說明疫情，北市今天新增7998例本土病例，確診者居家照護人數5萬8001人、居家隔離人數1萬40人；專責病房空床還有899床。

衛生局提醒，0至6歲幼兒免費領取5劑家用抗原快篩試劑，6月1日開始實施，民眾可攜帶幼兒的健保卡至實名制快篩通路藥局領取。

衛生局並表示，北市各行政區健康服務中心並非中央實名制快篩配發及販售地點，民眾不要跑錯；而尚無健保卡的新生兒，可等拿到卡後再去領。

幼兒接種方面，衛生局則表示，5月28至31日，以每一行政區提供一站點讓幼兒園接種，若無法配合到校接種，家長可於每週二、三，選擇北市疫苗預約平台系統或16家醫療院所特別門診預約。

疫苗量能方面，教育局則表示，預計施打9231名有意願的幼兒，提高北市幼兒園幼兒疫苗施打覆蓋率。副市長黃珊珊今天至健康國小視察幼兒疫苗接種情況時也表示量能充足，家長有3種管道可以自行選擇，不管哪種都能順利打到疫苗，無須擔心。

教育局也提醒，幼兒接種疫苗當天，陪同家長以1名為原則，並出示接種2劑疫苗滿14天可入校，無則須出示快篩或PCR陰性證明。

教育局表示，務必讓幼兒有充足睡眠、避免空腹接種，因幼兒年紀較小不善表達，要加強留意幼兒接種疫苗後的活動力及身體狀況。（編輯：屈享平）1110528