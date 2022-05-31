吳德榮：滯留鋒接近 午後防較大雨勢

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（中央社記者張雄風台北31日電）氣象專家吳德榮表示，今明滯留鋒接近影響，需留意局部陣雨或雷雨機會提高，午後有較大雨勢；預計6月2日鋒面北移；6月6日不排除再有滯留鋒南下可能，時間、影響程度待觀察。

中央氣象局今天發布濃霧特報，金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，金門已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天滯留鋒接近，受其邊緣影響，水氣增多，局部陣雨或雷雨機會提高，午後有較大雨勢；無明顯冷空氣，各地高溫微降1至3度，仍偏暖熱。

吳德榮提到，明天清晨、上午西南部有局部短暫陣雨，午後各地有局部陣雨或雷雨的機會，仍有較大雨勢。

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吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，6月2日至6月5日滯留鋒北移至北部海面徘徊，台灣受到西南季風影響，期間清晨、上午西南部有局部短暫陣雨，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨，仍有較大雨勢；台灣在暖氣團內，各地持續「熱如盛夏」，高溫皆在攝氏35、36度以上，要防曬、防中暑。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，6月6日梅雨季第3波滯留鋒南下，但為期末模擬，各國模式南下時間並不一致，影響程度也有差異，且都還在調整，需持續觀察。（編輯：戴光育）1110531