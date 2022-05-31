農業廢棄物加值應用 羽毛轉化變優質飼料

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（中央社記者吳欣紜台北31日電）推動循環農業，農委會鼓勵大專院校進行多元飼料的開發研究，台大研究團隊運用微生物發酵技術改善傳統羽毛粉製程，將廢棄羽毛轉化加值成為優質飼料新選擇。

行政院農業委員會今天發布新聞稿，分享運用科技發展促進農業資源循環利用的案例。

農委會表示，羽毛是家禽屠宰的大宗廢棄物，台灣每年約產生4萬公噸的廢棄羽毛，現行處理方式是將廢棄羽毛先以高溫高壓爐化製，再以水解羽毛粉的形式作為飼料原料，但過程中常因化製條件不當或受胺基酸組成限制，大幅降低羽毛粉的利用價值。

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農委會說明，台大研究團隊運用微生物發酵技術，發現運用篩選出的微生物進行發酵，除了可改善羽毛的胺基酸消化率外，也可利用菌體合成的菌體蛋白改變其胺基酸組成，且採用固態發酵可省去高溫高壓化製程序，兼具低耗能、降低碳足跡及提升廢棄物利用效率。

農委會指出，這項新技術同時解決商業上化製羽毛時的大量耗能，也同步改善羽毛粉胺基酸不平衡的缺點，目前正進行白肉雞生長試驗及相關經濟效益評估，未來將加速推廣於產業實務運用。（編輯：陳仁華）1110531