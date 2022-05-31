柯文哲拚6/3完成校園接種 緊急改期引家長怨言

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（中央社記者陳昱婷台北31日電）疫情嚴峻，台北市長柯文哲力拚6月3日前完成中、小學校園疫苗接種，導致教育局須緊急與醫院、學校協調提早施打日，引發家長抱怨，學校根本來不及通知，甚至只能在晚間施打。

台北市正在進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗校園接種，柯文哲為讓家長放心能恢復實體課程，下令各校應在6月3日、端午連假前完成施打。

為此，教育局緊急與衛生局、醫院及各校協調提早校園接種日期，校方不僅須重新通知學生及家長，還得再次統計施打人數，甚至有學校只能安排在晚間6時到9時施打。

有家長抱怨，這週是遠距教學，學校根本來不及臨時將提早施打的訊息傳遞給家長，他直到前一天晚上才知道；還有家長說，打疫苗會擔心有副作用，萬一晚上打了，半夜不舒服要送醫會很麻煩，不懂為什麼要這麼急。

一名青少年家長更指出，孩子第2劑是預約到診所施打，第3劑須間隔150天，原本打算在校園接種，但是學校為了配合柯文哲更改施打日期後，變成間隔不到150天，不知道該怎麼辦。

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對此，台北市教育局副局長陳素慧接受媒體電訪表示，針對第2劑與第3劑間隔天數，衛福部有規定放寬方式，容許4天寬限期，即接種間隔大於146天就可以在學校施打，但如果家長有疑慮或來不及，也可以預約到診所或醫院施打。

台北市衛生局表示，第14期疫苗預約平台正在接受預約，提供BNT、莫德納、高端及輝瑞兒童4種疫苗，共6萬7095個名額，將在下週接種，另有多家醫院開設疫苗特別門診，民眾可以到各醫院預約管道掛號。（編輯：張銘坤）1110531