護列淨膠囊溶離度不合格 4.3萬顆即起回收

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食藥署31日公布最新藥品回收警訊，信東生技股份有限公司生產的「護列淨持續釋放膠囊0.2毫克」因藥品溶離度試驗不合格，4.3萬顆即起回收下架。（食藥署提供）中央社記者張茗喧傳真 111年5月31日

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（中央社記者張茗喧台北31日電）食藥署今天公布最新藥品回收警訊，信東藥廠生產用於治療攝護腺肥大引起排尿障礙的「護列淨持續釋放膠囊」因溶離度略低於標準，4.3萬顆即起回收下架，但呼籲患者切勿自行停藥。

衛生福利部食品藥物管理署今天下午公布最新藥品回收警訊，信東生技股份有限公司生產的「護列淨持續釋放膠囊0.2毫克」因藥品溶離度試驗不合格，1批次（批號7MS1983）即起下架回收。

食藥署品質監督管理組科長傅淑卿接受中央社記者電訪時表示，「護列淨持續釋放膠囊0.2毫克」主要用於治療因攝護腺肥大引起的排尿障礙，為處方用藥，市占率約1.4%。

傅淑卿說，食藥署去年底在一次專案稽查中抽驗到這款藥品溶離度不合格，日前進行複驗確認主成分溶離度僅78%，略低於標準的80%，因此要求回收該批產品、約4.3萬顆。

她解釋，所謂溶離度就是藥品到體內後釋放出的藥品成分，若釋放較少恐影響藥效。

傅淑卿強調，食藥署已要求業者在7月23日前將違規批次產品回收下架，同時要求業者自主檢驗其他批號產品，並提醒正在用藥的患者如對藥品有疑慮，應儘速回診與醫師討論改用其他藥品，切勿自行停藥。（編輯：張雅淨）1110531