桃園巨蛋體育館 端午連假免預約施打輝瑞兒童疫苗

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（中央社記者葉臻桃園31日電）桃園市長鄭文燦今天表示，端午節連假期間，桃園巨蛋體育館提供免預約輝瑞兒童疫苗接種，但暫停採檢服務；輝瑞兒童疫苗原訂6月10日完成入校接種，希望提前到端午節連假完成。

桃園市今天新增7826例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，鄭文燦下午主持疫情說明記者會時表示，端午節連假期間，桃園13處社區醫療採檢站仍會有部分提供服務，防疫關懷包快易通則開放早上時段可以領取。

鄭文燦表示，桃園巨蛋體育館將在端午節連假3天，採取免預約方式，分上下午時段提供5至11歲兒童接種輝瑞兒童疫苗，期間暫停採檢服務，以學童接種為主。

鄭文燦表示，針對5至11歲兒童接種輝瑞兒童疫苗的部分，桃園市約有15萬8000餘人，人口占比是6都最高；由於兒童的感染盛行率較高，約有10%以上的幼兒、學童，須在染疫的3個月後才能接種。

鄭文燦表示，今明兩天在學校開設輝瑞兒童疫苗快打站，預估可服務4800人；6月2日將在桃園巨蛋體育館以及陸軍專科學校，各加開1處輝瑞兒童疫苗大型接種站，預估可服務5000人，這部分採預約制，可在桃園市政府網站預約。

鄭文燦表示，入校接種原規劃全市195所國小及附幼要在6月10日前接種完畢，且600所公立、私立及非營利幼兒園，也併入鄰近國小集中接種。

鄭文燦說，希望在6月6日至10日間安排接種的學校，可以和合約醫院、診所協調，把時間提前到端午節連假的6月3日至5日之間接種，家長可能會比較有空，也可以儘速完成接種。（編輯：張銘坤）1110531