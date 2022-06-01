吳德榮：午後防大雷雨 預估6日鋒面接近變天

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（中央社記者張雄風台北1日電）氣象專家吳德榮表示，今天各地晴時多雲，午後各地有局部陣雨或雷雨，注意局部性大雷雨；明天至5日各地高溫在攝氏35、36度，仍要注意午後雷雨；預估6日起鋒面影響，可能有大量降雨發生。

中央氣象局今天發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，中午前後台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機會，請加強注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天各地晴時多雲，高溫略回升，偏暖熱，午後各地有局部陣雨或雷雨，注意局部性大雷雨，伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，明天至5日「滯留鋒」在北部海面徘徊，台灣受西南季風影響，清晨、上午西南部有局部短暫陣雨，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨，仍有局部性大雷雨發生的機會；台灣在暖氣團內，各地持續「熱如盛夏」，高溫皆在35、36度以上，要防曬、防中暑。

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吳德榮說，最新歐洲模式，「滯留鋒」6日接近，天氣暖濕，大氣很不穩定，有強對流發展的條件。6日至10日晚間8時的模擬顯示，梅雨季第3波「滯留鋒」在台灣至巴士海峽一帶南北徘徊，當「滯留鋒」在台灣上空時，有「劇烈天氣」及大量降雨發生的潛勢，南移至巴士海峽則出現空檔，降雨緩和。

吳德榮提到，但美國、加拿大模式對「滯留鋒」南下及南北徘徊的過程，結果並不一致，且都還在調整，需持續密切觀察。（編輯：黃世雅）1110601