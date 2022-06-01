國內線機票6/30漲價 平均貴百元

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（中央社記者汪淑芬台北1日電）交通部民航局今天宣布，航空燃油價格持續上揚，國內線機票6月30日起調漲，平均調幅4.8%、約新台幣100元，是繼4月底調漲後，國內線機票再度漲價。

民航局發布新聞稿，由於航空燃油價格持續上漲，連續3個月平均價格今天已達國內線運價調漲門檻，航空業者將依規定調漲國內線全額運價，6月30日生效，民航局也要求業者充分揭露相關資訊，以減少旅客之不便。

民航局說，國內航空燃油價格自109年6月起持續上漲迄今，由於國內航線票價於103年全面調整時，民航局亦同時訂定因應油價變動調整機制，當國內線航空燃油連續3個月平均價格達調整門檻時，則適用該門檻所對應的運價。

民航局表示，依據中油6月1日公告的航空燃油價格，今年4至6月中油公告之國內航空燃油平均價格（每公升29.38元），已高於國內航線運價調漲之門檻（每公升27.25元），各航空公司依交通部所核定運價上、下限調漲全額票價。

民航局說，各航線平均漲幅約4.8%（平均調漲100元），另為照顧離島地區居民，政府將持續給予票價補貼，以維持其負擔不變。

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民航局說，配合票價調整，旅客如以調整前之票價購買6月30日（含）以後出發航班機票，須依所購機票條款及航空公司規定補差價；持調整後票價機票的旅客，如因故須提前改為6月29日（含）以前出發，則由航空公司退還差價。

另，民航局已請航空公司應透過電子郵件等管道，充分揭露相關資訊並妥處旅客權益事宜，旅客也可洽各航空公司或至其官網查詢相關資訊。（編輯：陳政偉）1110601