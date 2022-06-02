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各地溫暖偏熱上看34度 午後留意局部大雨

2022/6/2 08:21
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（中央社台北2日電）中央氣象局今天表示，各地多為多雲到晴，感受溫暖偏熱，白天高溫預估各地為攝氏32至34度；午後各山區有局部短暫雷陣雨，大台北及宜蘭、花蓮也可能下雨，且有局部大雨發生機率。

氣象局網站發布訊息指出，今天台灣附近大致為西南風的環境，各地大多為多雲到晴可見陽光，感受溫暖偏熱，僅清晨至上午中南部地區有零星陣雨或雷雨出現，不過降雨較短暫、範圍也較小。

氣象局表示，午後因熱力作用，主要在各山區有局部短暫雷陣雨，而大台北及宜蘭、花蓮地區也可能會下雨，且有局部大雨發生的機率，外出建議攜帶雨具備用。

氣溫方面，氣象局指出，因偏南風帶來溫暖空氣，夜晚清晨各地溫度為25到27度，白天高溫預估各地為32至34度左右，局部溫度還會再更高一些，感受溫暖偏熱，中午前後紫外線也較強，出門在外記得要注意防曬並多補充水分。

另外，苗栗至桃園沿海空曠地區及綠島、蘭嶼易有較強陣風，請注意；金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請注意航班資訊。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為西南風，竹苗以南位於迎風面，擴散條件佳；北部空品區位下風處，污染物稍易累積；馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度。

竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（編輯：謝雅竹）1110602

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