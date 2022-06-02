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吳德榮：5日前多午後大雷雨 6日起防大量降雨

2022/6/2 08:40
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（中央社記者張雄風台北2日電）氣象專家吳德榮表示，今天至5日午後仍要注意大雷雨，西南部清晨、上午降雨機會逐日增加；6日至11日鋒面接近、在台灣附近南北徘徊，有「劇烈天氣」及大量降雨發生的潛勢。

中央氣象局今天發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，中午前後台東縣為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機會，請加強注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至5日台灣在暖氣團內，各地持續「熱如盛夏」，高溫皆在35、36度以上，要防曬、防中暑。

吳德榮指出，「滯留鋒」在北部海面徘徊，5日之前午後山區及部分平地有陣雨或雷雨，仍有局部性大雷雨發生的機會，應注意；受西南季風影響，明天起逐日的清晨、上午迎風面西南部，亦有局部短暫陣雨。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，6日「滯留鋒」接近，天氣暖濕，大氣很不穩定，西南部及午後有「強對流」發展的條件；7日至11日的模擬顯示，梅雨季第3波「滯留鋒」在台灣附近南北徘徊，當「滯留鋒」在台灣上空時，有「劇烈天氣」及大量降雨發生的潛勢，當離開陸地時，則出現短暫空檔，降雨緩和。

吳德榮強調，此為期末模擬，各國模式對「滯留鋒」南下及南北徘徊的時程，模擬結果並不完全一致，且都還在調整，需持續密切觀察。（編輯：謝雅竹）1110602

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