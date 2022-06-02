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南部疫情持續升溫將達高峰 陳時中下午說明

2022/6/2 10:27
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（中央社記者陳婕翎台北2日電）本土COVID-19疫情處於高原期，中南部地區染疫率較低，疫情將持續上升，近期將達到高峰，民眾不可掉以輕心，指揮中心指揮官陳時中下午2時記者會說明相關疫情概況及防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，中央流行疫情指揮中心昨天公布新增8萬8247例本土個案，新增中重症及死亡數據稍微上升，死亡病例出現2名未滿1歲的嬰兒，都是家中猝死才確診，其中1個月大男嬰成最小病逝個案。另外，還有1名兒童腦炎重症個案，生命徵象穩定，還在住院觀察中。

據統計，今年3月1日至5月31日，全國感染率為9%，六都感染率以新北市數據最高，已經達15.2%；桃園市次之，染疫率為12.5%；台北市10.6%第3，其他依序為高雄市6.6%、台中市6.5%及台南市5.8%。

指揮中心分析，北部染疫率已達10%以上，從近日單日新增個案數可看出疫情下降明顯；至於中南部地區，由於染疫率仍然較低，疫情還會持續往上走，預估近期達到高峰。台灣還會在高原裡徘徊一陣子，直到全台染疫率逾10%，疫情才可能脫離高原。

0歲至6歲孩童昨天起每人可領5劑快篩試劑，兒童免費快篩可領取至月底，依據身分證尾數分流，今天是雙號兒童領取首日，籲父母注意小孩出生日期是否符「2016年1月1日以後出生」規定，以免白跑一趟。

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中正紀念堂兒童疫苗接種站昨天起啟動，由台北榮總派駐82名工作人員，預估日量能可以達3000人，但施打首日卻只有369人接種，院方推測可能與上班日、家長須工作，無法帶孩子前來導致有關，端午連假期間接種站不休息，呼籲民眾多加利用。

據指揮中心統計，今年1月至5月31日，本土輕症、無症狀個案累計199萬9623例、占99.72%，中症累計3905例、占0.19%，重症累計1810例、占0.09%，其中1524人死亡。（編輯：陳政偉）1110602

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