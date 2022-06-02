打3劑才能出團傳7/15取消 觀光局：指揮中心決定

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（中央社記者余曉涵台北2日電）需要打滿3劑COVID-19疫苗才能參加旅行團，引發旅遊業者反彈，外界傳出振興國旅方案7月15日實施時，會同步取消此項規定；不過，交通部觀光局強調會蒐集意見給指揮中心決定。

交通部長王國材昨天邀集旅行社、旅宿業者開會研商相關會議後拍板，振興國旅方案將在7月15日提前開始，因此疫苗3劑令解除時間點受觀注。

目前中央流行疫情指揮中心規定旅客參加旅行團必須打滿3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，旅遊業者昨天在會中表達希望「比照健身房解除3劑令」，這部分昨天會後觀光局長張錫聰接受聯訪時說，將協助業者向指揮中心反應。

觀光業界傳出，疫情已經在高原期，研判不久反轉下降，由於國內疫苗施打率逐步提升、3劑令影響業績等因素，交通部觀光局將向指揮中心提報7月15日與振興國旅方案同步，解除施打3劑才能參加旅行團的規定。

對此，觀光局長張錫聰今天告訴中央社記者，由於現在疫苗打得差不多，所以業界希望可以改採獎勵打3劑疫苗方式，觀光局會持續蒐集業者的意見，交給指揮中心判斷是否可行，時間點不一定會要與振興方案同步。

張錫聰表示，若不需要規範打3劑才能參加旅行團的話，對旅客出遊意願有所幫助，將會持續蒐集資料提供給指揮中心參考。

至於出入境的禁團令部分，張錫聰說，指揮中心會在6月初找相關部會討論國境解封，觀光局配合外交部跟疫情指揮中心宣布的高風險區來調整禁團令地區，因此這部分會隨著國境解封來配合解除相關禁令。（編輯：陳清芳）1110602