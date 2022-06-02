楊志良批防疫草菅人命 陳時中：政治活動不回應

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中華民國八百壯士捍衛中華協會2日發起「聲援全民行動，打倒貪腐官員，清算陳時中，公審食藥署」活動，群眾下午到疾管署前抗議，喊口號要衛福部長陳時中下台。前衛生署長楊志良（中）到場，登上宣傳車演講聲援。中央社記者郭日曉攝 111年6月2日

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北2日電）前衛生署長楊志良今天赴衛福部疾管署抗議，批評中央防疫「草菅人命」，場內指揮中心記者會進行當下媒體詢問看法，指揮官陳時中僅說，政治活動不回應。

疾管署大門口今天抗議不斷，下午先是愛心快篩連線舉行的「愛心捐快篩，安心好工作，攜手渡難關」活動，向中央流行疫情指揮中心提出5點呼籲，包含擴大公費快篩供應範圍和數量、調降市面快篩價格、開放海外愛心快篩批量進口、增加快篩授權清單，及延長自用進口期限。

相隔不到半小時，接著八百壯士捍衛中華協會舉行也前來抗議，場內指揮中心記者會進行，場外楊志良批評中央「草菅人命」，陳時中在疫情記者會被問及此事，他僅表示，這屬於政治活動一環，和疫情無關，不回應。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，卻傳出桃園有一名洗腎患者染疫死亡，日前曾到新屋分院防疫急性門診，疑似沒有取得口服抗病毒藥物，遭質疑為何未立即給藥，陳時中說，這屬於非常專業的部分，牽涉醫師對疾病進程判斷，這是專業範疇，不是公共事務。

台灣今年已超過200萬例本土確診，累計1668例死亡，時常聽聞染疫不幸死亡者，遺體快速火化，家人失去見最後一面機會，造成家屬一輩子的傷痛。對此，陳時中表示，根據「傳染病防治法」第五類傳染病規定，必須24小時內完成的是通報、報告，不是處理遺體。

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另外，陳時中特別提及，國內連3天COVID-19確診個案出院人數多於住院人數，雙北地區醫療資源使用略為下降，其他地方則稍微有上升趨勢；指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞進一步說明，今天明顯觀察到專責加護病房轉出人數比轉入人數多，推估與重症解隔條件放寬有關，

明天就是端午節，指揮中心原則停開記者會，改以下午2時發布新聞稿方式說明國內疫情概況及相關防疫事宜，媒體也在記者會中詢問陳時中端午節行程，他先回答，「吃粽子吧」，隨後補充說，可能會去一些地方視察，近期防疫團隊相當辛苦，會到處去看看。（編輯：吳協昌）1110602

中華民國八百壯士捍衛中華協會2日發起「聲援全民行動，打倒貪腐官員，清算陳時中，公審食藥署」活動，群眾下午到疾管署前抗議，喊口號要求衛福部長陳時中下台。中央社記者郭日曉攝 111年6月2日