法鼓山7月線上論壇 關心氣候變遷及心靈環保

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（中央社記者吳欣紜台北3日電）氣候變遷已經成為全球關注議題，法鼓山聖嚴教育基金會今天表示，將於7月1日舉行線上論壇，邀請中研院學者、氣象局官員等代表出席，討論當前氣候危機、尋求解決之道。

法鼓山聖嚴教育基金會今天發布新聞稿指出，將於7月1日舉辦一場關心全球人類生存、生計及生活的「氣候變遷與心靈環保論壇」，社會大眾可透過視訊會議、線上直播共同參與。

法鼓山表示，論壇將邀請中研院環境變遷研究中心執行長許晃雄、行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫、中央氣象局局長鄭明典等10多名學者專家以及法鼓山僧俗代表出席，分別就氣候變遷的現況與挑戰、社會調適與跨世代、跨領域與心靈環保的對話等進行演講及對談。

聖嚴教育基金會董事長蔡清彥說，基金會長期推廣聖嚴法師提倡的「心靈環保」，回應現代社會面臨的諸多問題，並期以「淨化人心，淨化社會」的教育事業，實現人間淨土願景，這次論壇適逢心靈環保30週年，也將邀請法鼓山方丈和尚果暉法師暨僧團法師，與大眾分享「心靈環保」的核心價值與生活應用。

基金會表示，期盼透過論壇跨世代、跨領域的對話，由自然科學切入，理解全球暖化下天然災害對生存環境的強勢威脅，也因應全球及政府推動2050年溫室氣體淨零排放政策，對社會、經濟及人民生活所產生的巨大衝擊，如何運用心靈環保概念，從價值觀及認知改變做起，積極推動人類社會的再提升，繼而在嚴峻變動中，創造與萬物共存、共好、共榮的世界。（編輯：黃世雅）1110603