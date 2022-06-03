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國中會考3914人因疫情補考 仍未解隔以專案入學

2022/6/3 13:47
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（中央社記者陳至中台北3日電）國中教育會考「補行考試」將於4日、5日登場，教育部統計全國3914人參與，大陸考場另有387人。考生如果確診COVID-19仍未解除隔離，將透過專案入學。

111年國中教育會考已於5月21日、22日辦理完畢，考試期間因確診COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果的考生，改安排6月4日、5日補考。

教育部日前公布補考學生為3911名，今天更新為3914名。教育部透過文字向中央社記者解釋，增加的3人，主要是學校之前漏回報確診且未參加5月21日、22日考試的學生資料，經試務單位比對PCR檢測時間，認為合理，因而增列3人。

另外，大陸考場原本有499名考生報名，但最新統計減為387人。教育部解釋，主要是中國上海地區考場受疫情影響。

國中會考補考將比照正式考試，每間考場（學校）至少會設2間8到12人的備用試場，提供現場臨時發燒、有呼吸道疾病考生應試。

另外，教育部解釋，如果考生在補考期間，因確診尚未解除隔離，後續將以專案入學方式辦理。但目前尚無接獲國中通報這樣的情形。

今年會考期間，本土案例大增，因而是COVID-19疫情以來，補考人數最多的一次。教育部表示，全國18考區及大陸考場，預計投入超過1000名試務人員，整體試務經費約新台幣1750萬元。（編輯：陳政偉）1110603

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