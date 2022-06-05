讚兒童接種站效果好 陳時中攜手院長們賣萌上陣

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（中央社記者陳婕翎台北5日電）指揮中心指揮官陳時中今天上午視察自由廣場兒童大型接種站，他在媒體聯訪時說，端午連假期間視察北中南部兒童大型接種站，效果非常好，謝謝醫院院長們犧牲色相，戴上動物造型氣球頭飾，打造溫馨環境。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，全台7大接種站專門替5至11歲孩童接種輝瑞兒童疫苗，端午連假不打烊，昨天共施打4066劑輝瑞兒童疫苗，4天累計超過2.4萬劑。今天是最後一天開設，台北自由廣場兒童大型接種站有506人預約，上午8時30分至10時，已有156人完成施打。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天上午約10時15分抵達自由廣場兒童大型接種站，視察接種狀況及動線規劃，為了讓小朋友有個不恐怖的接種地點，現場布置滿滿的氣球，雖然偶有哭聲，但他到現場時遇到的小朋友們都很勇敢沒有哭，在戴著動物造型頭飾的醫護人員加油打氣聲中，完成第一劑疫苗接種。

陳時中說，這幾天到中南部及北部大型接種站，承作醫院都使出渾身解數，將現場打造得很溫馨，看到各醫院院長、副院長們戴上童趣的頭飾，彷彿都變成小孩子，和小朋友融合在一起，讓小朋友快快樂樂防疫。

負責自由廣場兒童大型接種站的台北榮總原先規劃一天可接種2000多人，據院方提供數據，自由廣場兒童大型接種站設置5天以來，只有端午連假首日接種數為1237人，突破千人，每天平均500多人施打；原規劃的12條動線縮減為4條，80名醫護人力也縮減。

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陳時中認為，全台7大兒童接種站效果很好，尤其台中、高雄打特別多，讓家長們可以趁著假日帶著孩子盡快完成疫苗接種。全國接種數據第一天為7000多人，第二天人數明顯減半，可能與家長們都很心急、第一時間就帶孩子打針有關，每個醫院都卯足勁，謝謝醫護人員犧牲假期。

至於5至11歲孩童第2劑疫苗間隔期，陳時中說，疫苗一定要打2劑才會有保護效果，但間隔期是否調整，仍待交由「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組」（ACIP）專家們在會議中討論。（編輯：張雅淨）1110605