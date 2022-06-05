端午收假 國道至晚間僅國5北向局部塞

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（中央社記者汪淑芬台北5日電）今天是端午連假收假日，根據交通部高速公路局路況資訊，到晚間8時20分，只有國道5號北向局部路段塞車。

高公局晚間8時20分即時路況資訊顯示，國5宜蘭到頭城部分路段車速在20公里以下，頭城到坪林局部路段車速不到40公里，其他國道路段車流順暢。

高公局原本預估國5北向易塞車時間從上午9至晚間8時，但至晚間8時20分，局部路段壅塞情況還未完全解除。

至於其他國道路段，今天只有短暫塞車，傍晚前全部紓解。

高公局發布新聞稿，上午只有國5北向局部壅塞，午後包括國1北向新竹系統至湖口、國5北向宜蘭至頭城塞車，其餘路段大致正常，預估全日交通量為113百萬車公里，約平日1.3倍。

高公局說，下午國道局部路段塞車，除北返車潮，還有小客車追撞造成回堵，包括：國1北向員林路段回堵2公里、國5北向頭城路段回堵1公里、國1北向嘉義路段回堵5公里。（編輯：管中維）1110605