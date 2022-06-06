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新北：確診死亡個案都24小時火化 中央應有所交代

2022/6/6 11:04（6/6 11:21 更新）
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新北市長侯友宜（中）6日上午到新北市議會進行市政總質詢前接受媒體聯訪，就新確診死亡個案火化流程爭議表示，實務流程上都是24小時火化完成，中央若要改變，應說明清楚來龍去脈，對所有往生者要有所交代。中央社記者王鴻國攝 111年6月6日
新北市長侯友宜（中）6日上午到新北市議會進行市政總質詢前接受媒體聯訪，就新確診死亡個案火化流程爭議表示，實務流程上都是24小時火化完成，中央若要改變，應說明清楚來龍去脈，對所有往生者要有所交代。中央社記者王鴻國攝 111年6月6日
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（中央社記者王鴻國新北6日電）新北市長侯友宜今天針對新確診死亡個案火化流程爭議表示，實務流程上都是24小時火化完成，中央若要改變，應說明清楚來龍去脈，對所有往生者要有所交代。

侯友宜今天到新北市議會進行市政總質詢前接受媒體聯訪。媒體詢及對近日疫情發展，高雄病例超車新北的意見？他表示，每個地區狀況都不一樣，沒什麼好比較的。

他表示，新北疫情雖呈緩坡下來，仍要戰戰兢兢守住疫情，每個確診個案都是大家心中的痛，希望疫情能穩定下來，讓市民能回到正常生活。

媒體追問新確診個案是否24小時內火化的爭議。侯友宜表示，去年到一線看往生者處理的過程，實務流程運作上，都是24小時火化完畢，若中央要改變，應把事情說明清楚整個來龍去脈，對所有往生者要有所交代。

中央流行疫情指揮中心日前說明，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）自2020年1月15日新列為第五類法定傳染病，於發現個案後需在24小時內報告當地主管機關，對於確診屍體應火化或報請地方主管機關核准後深埋。COVID-19不同於伊波拉病毒感染等6項第五類傳染病，無24小時內入殮並火化要求。（編輯：張銘坤）1110606

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