恩恩爸聽錄音求真相 消防衛生局長陪同說明

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（中央社記者王鴻國新北6日電）中和2歲童「恩恩」確診亡，恩恩爸爸今天到消防局聽報案電話釐清「消失81分鐘」的真相；消防局長及衛生局長也都陪同說明，盼還原事件始末。

新北市中和區2歲男童「恩恩」確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）不治。男童父親林先生為尋求真相，依政府資訊公開法申請當事人報案紀錄、政府間橫向聯繫紀錄。

恩恩爸爸昨天臉書貼文表示，已經有收到新北市政府消防局補寄的另外3通「消防局回電給我老婆」的通話譯文，會連同先前已經收到的5通「我老婆撥給消防局」的譯文、消防局和衛生局的橫向簡易紀錄、1922的通話錄音，釐清時序。

恩恩爸爸今天上午近10時來到消防局，由於他從消防局地下停車場進入，在場媒體並未訪問到他。據了解，消防局長黃德清和衛生局長陳潤秋都陪同聆聽錄音並作說明。

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侯友宜今天到新北市議會進行市政總質詢前接受媒體聯訪。他針對恩恩爸爸到消防局聽錄音的問題表示，不斷地對恩恩爸爸做好全力的關懷，按照所有相關規定全力來給予協助，他也特別責成衛生局、消防局局長必須把當天的整個來龍去脈、還原整個經過，讓恩恩爸爸了解事情的始末。

他表示，「讓恩恩爸爸能夠越了解事實的真相，這才是我們應盡的責任」。媒體追問市府橫向聯繫上有沒有疏失？他說，衛生局跟消防局局長會同相關人員在恩恩爸爸來了以後，聽完錄音檔案，所有的疑問，他都會一一的來做一個說明跟解釋。（編輯：張銘坤）1110606