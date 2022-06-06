鯉魚潭供水北送苗栗瓶頸打通 每日支援水量12萬噸

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（中央社記者曾智怡台北6日電）台水公司今天表示，苗栗三義交流道至三義減壓池管線工程已完工通水，將增加調度鯉魚潭水庫水源量，提升北送苗栗地區水量至每日12萬噸，穩定苗栗地區民生產業用水。

因應竹科銅鑼基地開發與鄰近地區發展，經濟部以強化流域整合及水資源系統經營管理的理念，與科技部共同推動「新竹科學園區竹南銅鑼基地供水計畫」，並由台水公司執行各項工程。

台水今天發布新聞稿表示，其中「三義交流道至三義減壓池1000m/m管線接續工程（潛盾）」尤為關鍵，能改善三義交流道至三義減壓池的供水瓶頸，完工後可增加調度鯉魚潭水庫水源量，提升支援北送苗栗地區水量至每日12萬噸，達成苗栗地區民生產業用水無虞目標。

台水表示，本工程總經費約新台幣3.5億元，工程路線經過三義木雕街商圈，交通繁忙且地下管線密布，為減緩施工過程對於交通的衝擊與民眾不便，經評估，本工程採取免開挖的潛盾隧道工法，隧道長達1.4公里。

台水說明，工程自107年6月7日出發井破鏡，於掘進過程中歷經多次豪雨及地下水滲漏，造成開挖面局部抽坍崩塌20餘次，又遭遇粒徑大於1公尺的巨大卵礫石，施工環境艱困，但在台水公司與相關工程人員採24小時不停歇施工下，終於在110年3月2日隧道貫通。

然而，後續隨著COVID-19疫情爆發，面臨材料成本增加及缺工嚴重等困難，台水公司仍滾動式檢討相關因應措施，最後於5月11日完工並啟用通水。

台水強調，將依照行政院「備援」及「調度」穩定供水策略，持續加強自來水設施建設，供應量足質優的自來水。（編輯：趙蔚蘭）1110606