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西半部7日防豪雨 鋒面12日北移雨緩

2022/6/6 17:43（6/6 17:52 更新）
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氣象局表示，7日及8日西半部可能有局部豪雨；這波鋒面可能影響至11日。圖為6日下午台北市中正區，民眾撐傘過馬路。中央社記者趙世勳攝 111年6月6日
氣象局表示，7日及8日西半部可能有局部豪雨；這波鋒面可能影響至11日。圖為6日下午台北市中正區，民眾撐傘過馬路。中央社記者趙世勳攝 111年6月6日
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（中央社記者張雄風台北6日電）氣象局今天表示，明天及8日西半部可能有局部豪雨；這波鋒面可能影響至11日，12日起北移至台灣北部海面，雨勢減緩。台東因焚風影響，高溫飆至攝氏39.1度，再刷新今年紀錄。

中央氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，11日之前都受鋒面影響，尤其西半部降雨比較持續及明顯，易有大雨發生；其中明天、8日可能有局部豪雨發生；10、11日鋒面北移，南部降雨局部、短暫，可能有較大雨勢，中部以北雨勢還是較持續，有局部大雨。

張承傳提到，預估12、13日鋒面會北移到台灣北部海面，脫離這波鋒面影響，12日為西半部短暫陣雨或雷雨、東半部局部降雨，13日以西南風迎風面的中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲及午後雷陣雨。

根據氣象局網站，台東縣台東市今天中午出現39.1度高溫，輕易突破日前38.4度，成為今年以來最高；今天高溫前10名中，9處位於台東、1處在花蓮。

張承傳表示，主因是花東縱谷有焚風影響，因此氣溫高升。根據資料，台東縣2021年在太麻里鄉曾出現全台史上最高溫40.6度。

氣溫部分，張承傳指出，9日之前北部、東北部因東北風加上降雨影響，天氣偏涼，低溫約20度，高溫23、24度；其他地區溫度稍微下降，但高溫還是有27至31度左右，沒下雨的時候稍微悶熱，低溫約24至26度；台東明天也會因下雨而降溫，預估高溫約30度左右。

張承傳提到，10日之後溫度開始回升，北部高溫可達27至30度，低溫也會回到23、24度。（編輯：管中維）1110606

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