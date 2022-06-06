16縣市防豪雨大雨 苗栗後龍累積雨量101.5毫米

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（中央社記者張雄風台北6日電）中央氣象局表示，鋒面影響，今晚至明天苗栗防豪雨、北北基等15縣市防大雨；今天截至晚間9時30分，累積雨量以苗栗縣後龍鎮101.5毫米最多。

氣象局今天晚間發布豪雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今晚至明天苗栗縣有局部大雨或豪雨，西半部地區有局部大雨發生，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積、淹水。

豪雨地區為苗栗縣；大雨地區為基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣。

根據氣象局網站，今天截至晚間9時30分，累積雨量以苗栗縣後龍鎮101.5毫米最多，前10名多在竹苗、馬祖等地區。

氣象局說明，豪雨指24小時累積雨量達200毫米以上，或3小時累積雨量達100毫米以上；大雨指24小時累積雨量達80毫米以上，或時雨量達40毫米以上。（編輯：管中維）1110606