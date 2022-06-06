更多編輯台推薦新聞：
重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看
生活

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看

影片／納達爾締法網14度封王紀錄 大滿貫賽22次奪冠寫新頁
運動

影片／納達爾締法網14度封王紀錄 大滿貫賽22次奪冠寫新頁

NBA總冠軍賽前勇士塞爾蒂克共同發聲 穿橘衣籲終結槍枝暴力
國際

NBA總冠軍賽前勇士塞爾蒂克共同發聲 穿橘衣籲終結槍枝暴力

白先勇談「臺北人」的情與愁 向中華民國敬禮
文化

白先勇談「臺北人」的情與愁 向中華民國敬禮

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
強生面臨英首相寶座保衛戰 誰是可能接班人？
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣

16縣市防豪雨大雨 苗栗後龍累積雨量101.5毫米

2022/6/6 22:03（6/6 22:07 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央氣象局表示，鋒面影響，6日晚間至7日苗栗防豪雨、北北基等15縣市防大雨。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
中央氣象局表示，鋒面影響，6日晚間至7日苗栗防豪雨、北北基等15縣市防大雨。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北6日電）中央氣象局表示，鋒面影響，今晚至明天苗栗防豪雨、北北基等15縣市防大雨；今天截至晚間9時30分，累積雨量以苗栗縣後龍鎮101.5毫米最多。

氣象局今天晚間發布豪雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今晚至明天苗栗縣有局部大雨或豪雨，西半部地區有局部大雨發生，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積、淹水。

豪雨地區為苗栗縣；大雨地區為基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣。

根據氣象局網站，今天截至晚間9時30分，累積雨量以苗栗縣後龍鎮101.5毫米最多，前10名多在竹苗、馬祖等地區。

氣象局說明，豪雨指24小時累積雨量達200毫米以上，或3小時累積雨量達100毫米以上；大雨指24小時累積雨量達80毫米以上，或時雨量達40毫米以上。（編輯：管中維）1110606

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀