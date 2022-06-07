高雄國際商工申請停辦 租用校地預計8月返還

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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）高雄國際商工向市府承租校地，但因招生不理想，學校董事會提出停辦申請，正由教育局審查中。校方表示，向市政府租用的校地預計8月1日返還。市府指未來收回校地後，會再評估處置利用。

國際商工校長鄧惠娟今天接受中央社記者電訪表示，教育局1月份要求2022年停止招生，學校董事會後續也提出停辦申請，目前正等待教育局核准。

鄧惠娟說，全校目前在校生，含日間部和進修部共有60多人，將在教育局協助下輔導學生轉學。現職10多名教職員則將依勞保、公保規定處理。向市政府租用的校地預計8月1日返還，校產則交由董事會處理。

市府教育局對中央社記者表示，學校3月主動提出停辦申請，教育局收到申請後，5月26日有開會討論停辦項目內容，包含學生如何輔導轉學、教職員工如何依法處置等，目前還在審查評估階段。

市府財政局長陳勇勝接受中央社記者訪問表示，學校退場後，會收回土地，並再評估後續處置利用。

全國私校工會理事長尤榮輝對中央社記者表示，國際商工的校地屬於高雄市政府，可以想見市府會收回土地，學校無法轉型，只能進入解散程序。

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尤榮輝說，在此案中用「私校法」退場，會比5月上路的新制「私校退場條例」來得快、處置校產空間彈性更大，政府要求停招，學校也主動申請停辦，對教職員與學生都有很好的安置，這樣的退場模式可算是「無痛退場」，值得肯定。

國際商工於1948年創校，位於苓雅區三多二路，屬於市區精華地段，但近年招生不理想，教育局表示，2014年學生總數低於600人，因此達到啟動轉型與退場輔導標準。2019年只招到4名學生，去年日間部僅剩7名學生。（編輯：黃世雅）1110607