食品宣稱療效 葉黃素廣告誆再生視神經遭重罰

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（中央社記者黃旭昇新北7日電）新北市衛生局今天表示，統計110年違規廣告以食品誇大醫療效能裁罰最多，黑蒜誆稱可「預防新型冠狀病毒」、葉黃素宣稱可再生視神經等，以喬依斯公司累計罰500萬元最高。

新北市政府衛生局今天公布110年食品、化粧品及藥物違規廣告，有些只是食品卻誆稱可「預防新型冠狀病毒」、「降低白內障」等療效誆騙消費者；也有化粧品誆稱有「毛囊細胞再生」、「膠原蛋白增生」、「除皺」等誇張不實功效。

食品藥物管理科長楊舒秦透過新聞稿表示，110年共開罰1069件、裁罰計新台幣4073萬餘元，違規廣告的媒體類別以網路最多，其次為電視。

楊舒秦表示，以食品廣告述及誇大及醫療效能裁罰最多，無論是件數與金額都超過累計總數的一半，分別以減肥瘦身類及生髮育毛類違規最多；藥物則是因未申請廣告核定、廣告主不具藥商資格或不熟悉產品涉及中藥成分，誤認為食品於網路購物平台販售及廣告，因此遭裁罰。

她說，除祭出重罰也公布違規廣告廠商及產品名稱；網路及電視購物固然方便，提醒民眾購物前務必停看聽，切勿輕信違規廣告，避免受騙。

衛生局統計，食品宣稱誇大及療效以喬依斯公司累計罰鍰500萬元最高，其出售的某類葉黃素系列產品，誆稱「有效降低白內障、再生視神經、一罐解決眼睛各種疾病」。

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其次，寶達克生醫科技共被裁罰426萬4000元，其出售某防護膠囊產品，佯稱「預防肺腺癌、支氣管發炎」。另外，貽詠公司共被裁罰251萬2000元，其黑蒜產品誆稱「預防新型冠狀病毒、殺死呼吸道感染的細菌」。

衛生局統計，化粧品違規廣告累計罰款較高的依序是富家利公司、善意實業、瀚柔國際公司。富家利連年上榜被處罰的產品包括2款毛髮產品，宣稱「毛囊細胞再生760%、毛細血管再生810%」。另外，善意實業的修護面膜，宣稱「對抗紅腫發炎、刺激細胞再生、新生膠原」廣告都虛偽誇大。（編輯：李錫璋）1110607