長榮空廚甜點國際獲獎 台灣桂圓、富士蘋果入味

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

長榮空廚國際獲獎甜點「桂圓松子糕」，遵循古法煉製，食材以麥芽糖、龍眼、松子為主，麥芽糖採用麥芽和糯米提煉，保留天然麥香；龍眼以自然農法栽培，選用龍眼段木柴燒烘焙進行純手工去殼取肉；另加上極品松子，融製而成的糕體軟Q不黏牙。（長榮集團提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年6月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北7日電）國際風味暨品質評鑑所（International Taste & Quality Institute）日前公布2022年春季評鑑結果，長榮空廚分別採用台灣桂圓及日本富士蘋果製作的2道甜點獲獎。

國際風味暨品質評鑑所總部位於比利時，素有「食品界米其林」稱號，評審團由200多名專業人士組成，為全球專業評鑑消費性食品及飲品的領頭羊。

長榮集團今天發布新聞稿表示，獲獎的甜點是「桂圓松子糕」與「紅酒丁香蘋果酥」，皆獲頒「風味絕佳獎章」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

長榮空廚主廚羅誌朗介紹傳統的「桂圓松子糕」遵循古法煉製，食材以麥芽糖、龍眼、松子為主，麥芽糖採用麥芽和糯米提煉，保留了天然麥香；龍眼以自然農法栽培，選用龍眼段木柴燒烘焙進行純手工去殼取肉；另加上極品松子，融製而成的糕體軟Q不黏牙，除了品嚐到3種食材合而為一的美味，也創造出讓人一口接一口的味蕾記憶。

羅誌朗說，「紅酒丁香蘋果酥」是創新甜點，採用富士蘋果當餡料，手切成丁，以炆火拌炒至晶瑩透亮散發酸甜香氣，再以精釀紅酒收乾催化，並微灑丁香粉，匯出多重口感層次，打造豐富飽滿的甜食，征服中外頂尖主廚以及評審的味蕾。（編輯：張雅淨）1110607