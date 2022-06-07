屏東確診數新高點 2原鄉每7人有1人染疫

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（中央社記者李卉婷屏東縣7日電）屏東今天新增3459例本土確診，創下單日確診數新高。33鄉鎮中以泰武鄉與瑪家鄉等2原民鄉鎮，每7人就有1人確診，確診數占比全縣最高，讓鄉長坦言疫情緊張，加強全鄉清消。

根據台灣Covid-19本土病例地圖資料，屏東33鄉鎮確診數，以屏東市累計1萬6997例最多，但確診數占比最高則為泰武鄉與瑪家鄉，每7人就有1人染疫。

瑪家鄉長梁明輝接受中央社記者電話訪問指出，鄉內累積900多人確診，大多為輕症居家照護。因應防疫，公所每日派員進入村莊清消，也同步加強衛生宣導，或透過line群組廣發防疫資訊，鄉親近日也有感COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緊張，全面落實防疫措施。

泰武鄉長邱登星告訴中央社記者，鄉內大多屬「家庭1人染疫全家中」，因年輕人白天在市區工作，可能不知染疫，晚上回家再與家人共食導致。以強力宣導居家照護要達到1人1室，並減少群聚避免染疫。（編輯：孫承武）1110607