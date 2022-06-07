更多編輯台推薦新聞：
112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天
生活

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天

蘋果WWDC》iOS 16升級8大功能一次看 iPhone 8以上秋季可更新
科技

蘋果WWDC》iOS 16升級8大功能一次看 iPhone 8以上秋季可更新

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看
生活

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看

NBA總冠軍賽前勇士塞爾蒂克共同發聲 穿橘衣籲終結槍枝暴力
國際

NBA總冠軍賽前勇士塞爾蒂克共同發聲 穿橘衣籲終結槍枝暴力

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
縣市疫情
新聞專題
縣市疫情2/300

屏東確診數新高點 2原鄉每7人有1人染疫

2022/6/7 17:35（6/7 17:37 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣7日電）屏東今天新增3459例本土確診，創下單日確診數新高。33鄉鎮中以泰武鄉與瑪家鄉等2原民鄉鎮，每7人就有1人確診，確診數占比全縣最高，讓鄉長坦言疫情緊張，加強全鄉清消。

根據台灣Covid-19本土病例地圖資料，屏東33鄉鎮確診數，以屏東市累計1萬6997例最多，但確診數占比最高則為泰武鄉與瑪家鄉，每7人就有1人染疫。

瑪家鄉長梁明輝接受中央社記者電話訪問指出，鄉內累積900多人確診，大多為輕症居家照護。因應防疫，公所每日派員進入村莊清消，也同步加強衛生宣導，或透過line群組廣發防疫資訊，鄉親近日也有感COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緊張，全面落實防疫措施。

泰武鄉長邱登星告訴中央社記者，鄉內大多屬「家庭1人染疫全家中」，因年輕人白天在市區工作，可能不知染疫，晚上回家再與家人共食導致。以強力宣導居家照護要達到1人1室，並減少群聚避免染疫。（編輯：孫承武）1110607

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀