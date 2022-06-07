曾買不起口罩用獎學金辦父後事 基中生考取6大學

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基隆高中數理實驗班學生唐于田（圖）曾在全校集合時因沒錢而沒有口罩，學測前將所有時間陪伴在加護病房的父親，獎助學金也用於支應父親後事，在師長鼓勵及各界協助下度過難關，唐于田考取6所國立大學。（國立基隆高中提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年6月7日

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（中央社記者王朝鈺基隆7日電）基隆高中弱勢生唐于田曾在全校集合時沒有口罩因沒錢買，學測前將所有時間陪伴在加護病房的父親，獎助學金也用於支應父親後事，在師長鼓勵及各界協助下，他考取6所國立大學。

國立基隆高中在臉書（Facebook）表示，唐于田是基隆高中數理實驗班學生，從小與父親相依為命，父親原本開計程車維持生計，因為一場病而癱臥在床，家庭瞬間失去經濟來源。

唐于田不只要照料父親，還要面對全家開銷及醫藥費，且須面對學測挑戰。當時的他沒有多餘錢買口罩，1天只能吃1個便當，且還必需與父親一起食用，家裡沒錢叫瓦斯洗了3個月冷水澡而感冒；曾經在全校集合時，只有他沒有口罩，因為他沒錢可以買口罩。

在許多老師的關心下，學校得知唐于田的狀況，緊急介入幫助，老師總是會多準備幾個便當讓唐于田帶回家，校內扶助會、家長會與校友會也發動樂捐幫助他度過難關。

學測前60天，唐于田的父親送進加護病房，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情因素，唐于田無法照料父親生活起居，連見一面都不行，只能每天下課後到病房門口詢問護理師近況，但他父親病情卻每況愈下。

學測後，父親走了，唐于田必需面對龐大醫藥與喪葬費用，他將所積累的獎助學金繳醫藥費都不夠，更不用說還有喪葬費。家長會與校友會再度募款協助，許多社會力量注入，例如基隆市政府社會處長吳挺鋒、暖暖區公所區長蔡春堂大力奔走，校友陳建和及京騰建設等善心人士捐款雪中送炭，讓唐于田度過難關。

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唐于田曾一度覺得老天已將他遺棄，對人生感到絕望，但心想「我自己都想放棄人生了，但有那麼多的人在幫助我，讓我知道我不能放棄，感謝大家的幫助，我知道我未來要活得加倍精彩才行」。

父親後事結束後，唐于田積極準備大學面試，最終一舉考取國立東華大學、國立屏東大學、國立台東大學、國立嘉義大學、國立聯合大學與國立勤益科技大學6所國立大學。（編輯：戴光育）1110607