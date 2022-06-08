刺激婚宴市場 飯店業安排羊駝、祭退費措施

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（中央社記者余曉涵台北8日電）受到COVID-19疫情影響，婚宴市場黯淡，就有飯店業者宣布，10天前都能無條件退費，也有飯店業者打造羊駝戶外婚禮，希望搶攻疫情下的婚宴商機。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，不少新人在婚宴上都持觀望態度，讓婚宴市場黯淡，為了刺激婚宴市場復甦，不少飯店近期紛紛祭出相關優惠或特色婚禮活動。

雲朗觀光集團今天發出新聞稿表示，旗下「君品酒店台北」、「淡水嘉廬」、「翰品酒店新莊」、「頤品大飯店新莊」、「頤璽會館新莊」、「桃園皇家薇庭」、「台中蘭克斯特」「兆品酒店嘉義」、「翰品酒店高雄」與「頤品大飯店高雄」等宴會場地推出無條件取消婚宴政策，自即日起預訂明年2月28日前的喜宴，至辦理的前10天，不須任何理由可無條件退還100%訂金。

雲品國際總經理丁原偉表示，目前消費者在決定婚宴時始終猶豫不決，長期下來造成產業停滯，相關退費專案推出後，可望刺激下半年至明年首季的宴會銷售，預期能帶動600場宴會。

宜蘭綠舞國際觀光飯店則是相中萌寵商機，今年初推出「羊駝戶外婚禮」，將源自日本那須特色羊駝婚禮，融入證婚儀式之中。

寒舍集團旗下2間飯店「台北喜來登大飯店」及「台北寒舍艾美酒店」看準暑期結婚商機，推出全新專案，要用優惠價搶攻市場。

台北文華東方酒店則是舉辦線上婚禮體驗展，即日起為期8天，要讓新人可以隨時了解婚宴專案。（編輯：張雅淨）1110608