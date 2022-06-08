暑期先修課銜接大學入學 抵免學分系所增至5成

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（中央社記者許秩維台北8日電）全國大學先修課程資訊平台提供準大學生暑期先修機會，今年有14所大學加入，開設11種領域、34門課程，完成修業者有機會抵免大學學分，今年可抵免學分的系所增至5成。

中央大學今天發布新聞稿指出，由中大主辦的「全國大學先修課程資訊平台」，在教育部及大學招生委員會聯合會指導下，今年共14所大學加入，開設微積分、普通物理、普通化學、經濟學等領域課程，比去年新增9門新課程，提供準大學生暑期先修機會，以銜接大學入學課程。

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中央大學教務長王文俊表示，大學先修課程不僅適合已取得準大學生資格的高三生，也開放給想預先探索大學的高一、高二學生選修，提供學生在暑假期間的學習機會，可早日探索大學課程，提早規劃大學生活。

學生透過「全國大學先修課程資訊平台」單一窗口，可一次瀏覽多校開設的課程，藉由「認抵資訊查詢」功能，可得知哪些課程能被自己即將入學的大學抵免學分，即日起至6月20日開放報名，學生可上網查詢（https://cis.ncu.edu.tw/ApcourseSys/）。（編輯：張雅淨）1110608