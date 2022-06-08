人用抗生素擴增准用於貓狗 7月間可望有譜

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（中央社記者楊淑閔台北8日電）農委會為解決犬貓用藥不足，持續與衛福部商議擴增人用抗生素等品項暫行替代動物用藥。立委邱顯智今天說，衛福部、農委會7月將開次長會議討論品項數、指引等。

時代力量立委邱顯智5月2日在立法院經濟委員會質詢時，要求農委會建置完整動物用藥申請制度。陳吉仲5月5日宣布，將修正相關辦法，簡化輸入檢附文件等規定，解決非經濟動物的犬貓等動物用藥不足問題，並要跟衛福部討論增加抗生素等人用藥品暫行替代品項。

衛福部、農委會持續交換意見，今天也與邱顯智討論。邱顯智接受中央社記者電話訪問時指出，最初獸醫界提出85種人用抗生素希望能供動物診療使用，農委會動植物防疫檢疫局召開專家會議，後定調42種，另外衛福部疾病管制署則傾向有條件開放22種，其餘20種不開放。

此外，邱顯智又說，疾管署希望就抗藥性問題提出使用方式、對策，防檢局希望由進行診療的獸醫界來訂定使用指引；然而正值國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻之際，疾管署難以派員出席與防檢局商議。

由於動物用藥不足問題在國內延宕已久，邱顯智說，至少兩個月內、預計7月間，衛福部、農委會將召開次長會議，討論人用抗生素准用於動物診療使用的品項數、使用指引等，可望明朗化。

防檢局副局長徐榮彬補充，雙邊討論定案後，將由農委會公告施行。（編輯：陳清芳）1110608