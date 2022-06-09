校園美感實踐計畫 木工教室增收納空間

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台灣設計研究院推動「校園美感設計實踐計畫」，110年度完成21校改造，其中屏東縣泰武國小的木工教室改造，由設計團隊量身訂製木桌和工具推車，可收納工具、材料和未完成作品，為教室創造最大的使用空間。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 111年6月9日

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（中央社記者陳至中台北9日電）台灣設計研究院推動「校園美感設計實踐計畫」，110年度完成21校改造，例如為木工教室量身訂製木桌及工具推車，完善收納機能，不僅不再雜亂，還可作為展覽空間。

教育部委託台灣設計研究院推動「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」，今天下午在台北松山文創園區舉行成果發表，分享設計團隊進入校園改造的經驗。

台灣設計研究院院長張基義表示，設計團隊和師生一同完成校園美學改造，解決校園問題，也藉此開創新的教育思維。從民國108年計畫執行開始至今，已樹立了55所校園美感改造示範學校。

110年度改造內容相當多元，從社團教室、音樂教室到學生餐廳、圖書室等，也包括戶外多功能場所。屏東縣泰武國小的木工教室，原本缺乏收納機能，學生作品和材料不得不堆放在地板上，顯得相當凌亂。設計團隊量身訂製木桌和工具推車，可收納工具、材料和未完成作品，為教室創造最大的使用空間。

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110年度更首度觸及校園雞舍，苗栗縣南河國小在設計團隊的協助下，打造出一個能讓師生、社區居民與雞群共好、共學的食農與生態教學場域。串聯起雞舍、大樹、食農花園、堆肥空間，且每隻雞都擁有自己的名牌、蛋架，可以近距離觀察雞的行為與生活。

教育部次長蔡清華表示，過去校園常被詬病缺乏美感，透過設計團隊的駐點改造，每一項計畫都令人感動。他也提到人生「上半場」都在校園內，有必要讓台灣的校園變得更美。（編輯：陳政偉）1110609

屏東縣泰武國小木工教室原本缺乏收納機能，學生作品和材料不得不堆放在地板上，顯得相當凌亂。經「校園美感設計實踐計畫」設計團隊改造後，為教室創造最大的使用空間，完善收納空間。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 111年6月9日