吳德榮：滯留鋒南北徘徊 注意局部雨勢

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（中央社記者余曉涵台北10日電）氣象專家吳德榮今天表示，滯留鋒今明2天在台灣附近南北徘徊，今天強度較弱，明天較強，要留意局部雨勢。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今、明2天滯留鋒在台灣附近南北徘徊，今天強度較弱，有局部短暫陣雨或雷雨的機率；明天較強，有局部陣雨或雷雨，仍有劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生的機率，應注意氣象局特報。

吳德榮說，12日滯留鋒逐漸北移，各地仍有局部短暫陣雨或雷雨，晚起天氣好轉，降雨停歇。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，13、14日滯留鋒在台灣北部海面，西南季風偏強，背風面北部、東半部平地晴朗、熱如盛夏，花東則有焚風現象，應注意極端高溫的出現，迎風面中南部易降雨，山區午後亦有局部陣雨。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，15、16日鋒面接近，台灣附近水氣增多，大氣很不穩定，有利對流系統發展，仍有明顯雨勢，尤其在午後，需持續密切觀察。（編輯：謝雅竹）1110610