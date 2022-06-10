中國6/13起暫停輸入台灣石斑魚 農委會籲清楚說明

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中國以「檢出禁用藥物」為由，13日起暫停台灣石斑魚輸入。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊淑閔台北10日電）中國以「檢出禁用藥物」為由，13日起暫停台灣石斑魚輸入，但行政院農業委員會副主任委員陳添壽今天表示，希望中國說明清楚檢出禁用藥物內容；農委會明天將舉行記者會回應。

中國海關總署動植物檢疫司通知各直屬海關，多次從台灣石斑魚檢出禁用藥物，還檢出土黴素超標。為防範風險，13日起暫停台灣石斑魚輸入。

農委會晚間證實，傍晚已接獲對方通知，原因與檢出土黴素等有關。

另外，農委會說，雖禁止輸入中國，但目前沒聽說包含香港、澳門，而石斑魚外銷中國、香港及澳門，都是活魚運搬方式輸出，少數外銷美國以冷凍魚片等樣態。

中國海關總署去年12月30日通報，宣稱從台灣輸往中國活石斑中檢出2種禁用藥，除當即暫停進口台灣2家養殖場活魚，並加強檢疫其他台灣活魚。

陳添壽晚間告訴中央社記者，農委會動植物防疫檢疫局傍晚接獲中國暫停輸入通知，但從中國宣稱曾從台灣石斑魚檢出2種禁用藥後，農委會就溯源調查產區，擴大驗15家都合格，且已知會中國。

他說，未來台灣石斑魚外銷可能要轉做冷凍魚，包含條凍、魚片方式外銷其他市場。

陳添壽表示，近年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，石斑魚出口量下降，加上近年石斑魚養殖政策調整，出口比例已減少，不少漁民轉而養殖午仔魚。

農委會統計，今年截至5月，石斑魚外銷僅約3081公噸，其中2860公噸出口中國；民國109年石斑魚產量1萬9058公噸、產值新台幣42.8億元，其中27％出口中國；110年產量降為1萬6900公噸。

對比過往出口暢旺時期，產量達2/3出口中國，現已降低許多，主產地為屏東縣、高雄市及台南市。（編輯：李明宗）1110610