中國：台灣石斑魚檢出禁藥 6/13起暫停輸入

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北10日電）中國海關總署動植物檢疫司今天通知各直屬海關，因為多次從台灣石斑魚檢出禁用藥物，還檢出土黴素超標。為防範風險，決定6月13日起暫停台灣石斑魚輸入大陸。

繼暫停進口台灣鳳梨、釋迦後，據中國海關總署官網，海關總署動植物檢疫司10日向各直屬海關發布關於暫停台灣石斑魚輸入大陸的通知。

「通知」稱，去年以來，大陸海關多次從台灣輸大陸石斑魚中檢出「孔雀石綠」、「結晶紫」禁用藥物，還檢出土黴素超標。為防範風險，保護消費者身體健康和生命安全，依據大陸相關法律法規和標準，決定自2022年6月13日起暫停台灣石斑魚輸入大陸。

「通知」要求各海關自2022年6月13日起暫停受理台灣石斑魚報關，並及時將上述情況通知轄區內相關企業。

中國海關總署去年12月30日通報，廈門海關從台灣輸往大陸的活石斑中檢出「隱性孔雀石綠」、「隱性結晶紫」2種禁用藥，當即暫停進口台灣2家養殖場活魚，並對其他台灣活魚加強檢疫。

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮1月12日稱，此舉為保護大陸消費者健康安全，不針對任何養殖戶，也並非為「殺雞儆猴」。（編輯：楊昇儒）1110610