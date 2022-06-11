石斑遭禁輸入 曾蒙冤養殖戶：中國不確定因素高

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（中央社記者李卉婷屏東縣11日電）中國以檢出禁藥為由，13日起暫停台灣石斑魚輸入，去年底遭相同事由無端蒙冤的屏東枋寮鄉2處養殖場，業者王志義表示，中國不確定因素高，已改養魚種，戴兆鐘則說走一步算一步。

屏東枋寮鄉王志義與戴兆鐘養殖場，去年底因銷往中國大陸的石斑被驗出還原性孔雀綠、結晶紫，遭到禁止輸入，經漁業署與屏東縣政府到養殖場採樣送驗，結果未檢出禁藥、皆合格。

王志義接受中央社記者電話訪問表示，銷往中國大陸的不確定因素高，自遭到禁止輸入後，已經改養紅槽魚，專賣台灣的釣魚場。

「走一步算一步！」戴兆鐘感嘆，釐清自家石斑並未含有禁藥後，就嘗試報關輸入中國，未料歷經半年卻沒有結果，前幾天才又剛花了新台幣150多萬元購買6萬尾石斑苗入池，就又聽聞再度禁止輸入訊息，滿是無奈。

戴兆鐘說，不是沒有想過要換養別的魚種或是轉行，但這是從家族傳下來的事業已經30多年，不容輕易放棄，暫時先以內銷市場，慢慢賣。

屏東縣政府農業處長鄭永裕告訴中央社記者，中國這種手法就跟禁止鳳梨進口一樣。屏東目前石斑養殖面積約500公頃，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，銷往中國市場並不穩定，近年也積極開拓美國路線，做冷凍加工等，每年約有200多公噸，影響層面待評估。（編輯：謝雅竹）1110611