石斑魚後換午仔魚？陳吉仲：持續分散輸中市場

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（中央社記者吳欣紜台北11日電）中國昨天以檢出禁用藥物為由13日起禁台灣石斑魚輸入，外傳午仔魚可能成下一遭殃漁產品，農委會主委陳吉仲今天說，已持續分散各產品輸中國市場，避免中國再次突襲。

中國海關總署動植物檢疫司昨天通知各直屬海關，以多次從台灣石斑魚檢出禁用藥物，還檢出土黴素超標為由，宣布13日起暫停台灣石斑魚輸入。

由於此非中國首次片面暫停台灣農產品輸入，過去也曾有鳳梨、蓮霧及釋迦事件等，外界擔憂，繼石斑魚後，下一個可能是午仔魚遭殃。

對此，陳吉仲今天表示，其實不只午仔魚，繼鳳梨、蓮霧及釋迦後，農委會就已經發現，中國針對的都是台灣外銷中國比例高的品項，且大部分品項都超過7成5。

陳吉仲表示，在中國禁止台灣鳳梨後，農委會持續針對長期輸中國的農產品分散外銷市場，因此不只午仔魚，包含芒果、文旦柚等都在全力衝刺、拓展其他外銷市場。

陳吉仲指出，台灣過去每年都有8成水果外銷到中國，去年已經降至4成5，後續會持續努力降低，若達成目標，後續也不需要再擔心中國屢次用不符合規範方式暫停台灣農產品貿易。（編輯：陳政偉）1110611