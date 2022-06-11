石斑輸中高雄近半 陳其邁：全力漁民輔導銷售

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（中央社記者曾以寧高雄11日電）高雄市長陳其邁今天說，去年到今年5月高雄輸往中國、香港的石斑魚有近12億元產值。市府已緊急清查養殖場，包括魚貨、底土或水質都無違規，將輔導養殖漁民轉銷國內外市場。

中國海關總署動植物檢疫司昨晚發出通知，多次從台灣石斑魚檢出禁用藥物，基於風險考量，13日起暫停台灣石斑魚輸入。農委會證實接獲對方通知，原因與檢出土黴素等有關。

陳其邁上午視察大社區中山路改善工程，會前接受媒體聯訪表示，去年台灣輸往中國和香港的石斑魚大約有新台幣16億元產值，其中屏東、高雄約各占一半，高雄占約8億。今年1到5月，高雄輸中國和香港的石斑魚也有約4億元。

陳其邁說，昨天接獲農委會通知，市府已緊急清查幾家養殖場，都沒有發現魚貨、底土或是水質有違規情形，因此還是希望中國進行農產品管制、處理時應遵守國際規範。

至於石斑魚價格是否受影響，陳其邁指出，因今年氣候因素，最近石斑魚價格還不錯，市府會積極輔導養殖漁民銷售到國內、國外市場，分散銷售，也會配合農委會進行後續輔導、處置，幫助農漁民減低損失。

另外，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫需求，高市府昨天表示，採購的富樂牌（Flowflex）快篩試劑疑有異常，應該都要出現的品管線（C線）未出現，緊急追回COV2025056批號試劑。陳其邁說明，高雄與台中都有在5月中旬採購到這批快篩，接獲台中通知有異常後，市府已針對其他批號試劑進行抽驗，沒有發現同樣問題，同批號試劑目前也在抽驗檢查中。

陳其邁說，還是希望回收該批次產品，今天起有拿到問題批次試劑的民眾可到各衛生所、防疫關懷包得來速，更換其他品牌試劑。市府將依抽驗結果，跟台中市政府一起對廠商進行瑕疵品、問題產品後續處理。（編輯：孫承武）1110611