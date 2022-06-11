鋒面將漸遠離 預估12日入夜後降雨才會緩和
2022/6/11 17:44（6/11 18:00 更新）
中央氣象局表示，預估要到12日入夜後降雨才會緩和。圖為民眾把握週末假日到台北內湖山區踏青。中央社記者王飛華攝 111年6月11日
（中央社記者余曉涵台北11日電）中央氣象局今天表示，明天鋒面逐漸遠離，但水氣仍多，降雨情形還會出現，預估要到明天入夜後降雨才會緩和。
中央氣象局預報員葉致均告訴中央社記者，明天鋒面逐漸遠離，但水氣仍偏多，降雨情形還是會出現，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，要到明天入夜後才會緩和。
葉致均說，13日及14日屬於西南風的環境，水氣偏少，屆時中南部清晨到上午將有降雨情形，其他地區午後有雷陣雨；15日及16日鋒面會稍微接近一點，西半部地區降雨機率提高，東半部以午後降雨為主。
葉致均表示，17日及18日鋒面再度北移，台灣風場偏南風，中南部及東南部整天有不定時降雨，其他則是午後降雨為主。
溫度方面，葉致均說，13日及14日高溫會比較明天明顯，高溫約落在攝氏33度及34度；15日及16日鋒面接近，高溫會略為下降，但仍有機會達到31度到33度高溫。（編輯：戴光育）1110611
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