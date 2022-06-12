更多編輯台推薦新聞：
赴烏克蘭側記》中央社記者見證民眾誓不屈服 採訪證一度被標成中國
國際

赴烏克蘭側記》中央社記者見證民眾誓不屈服 採訪證一度被標成中國

家人確診自己有症狀卻都陰性 美國專家：這就是疫苗功效
國際

家人確診自己有症狀卻都陰性 美國專家：這就是疫苗功效

專訪／摸布想要自己賺罐罐 插畫家黑山讓喵星人體會工作苦樂
文化

專訪／摸布想要自己賺罐罐 插畫家黑山讓喵星人體會工作苦樂

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看
生活

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

吳德榮：鋒面南北移動 未來一週雨勢、高溫交錯

2022/6/12 08:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北12日電）氣象專家吳德榮表示，未來幾天滯留鋒南北移動，今天鋒面北移，各地有較大雨勢；明天西南季風影響防高溫、花東有焚風；15日鋒面再度南下有陣雨或雷雨；16日鋒面又北移，多午後熱對流。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天滯留鋒逐漸北移，各地仍有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢；晚起轉晴，降雨停歇。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，13、14日西南季風偏強，背風面北部、東半部平地晴朗、熱如盛夏，花東則有焚風現象，應注意攝氏36度以上高溫的出現；迎風面西南部則有局部短暫陣雨，午後山區亦有局部陣雨。

吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，15日滯留鋒再度南下，掠過台灣北部，各地轉有局部陣雨或雷雨，仍有劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨發生。

吳德榮說，16至18日滯留鋒逐漸北移至長江流域，太平洋高壓並未增強西伸，南方水氣增多，天氣悶熱、大氣很不穩定，午後有強對流發展，仍屬梅雨季多雨的型態，應持續注意。（編輯：黃世雅）1110612

延伸閱讀
吳德榮：21日起滯留鋒影響 各地防雷擊強降雨
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族