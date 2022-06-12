吳德榮：鋒面南北移動 未來一週雨勢、高溫交錯

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（中央社記者張雄風台北12日電）氣象專家吳德榮表示，未來幾天滯留鋒南北移動，今天鋒面北移，各地有較大雨勢；明天西南季風影響防高溫、花東有焚風；15日鋒面再度南下有陣雨或雷雨；16日鋒面又北移，多午後熱對流。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天滯留鋒逐漸北移，各地仍有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢；晚起轉晴，降雨停歇。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，13、14日西南季風偏強，背風面北部、東半部平地晴朗、熱如盛夏，花東則有焚風現象，應注意攝氏36度以上高溫的出現；迎風面西南部則有局部短暫陣雨，午後山區亦有局部陣雨。

吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，15日滯留鋒再度南下，掠過台灣北部，各地轉有局部陣雨或雷雨，仍有劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨發生。

吳德榮說，16至18日滯留鋒逐漸北移至長江流域，太平洋高壓並未增強西伸，南方水氣增多，天氣悶熱、大氣很不穩定，午後有強對流發展，仍屬梅雨季多雨的型態，應持續注意。（編輯：黃世雅）1110612