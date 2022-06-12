遊覽車及短租小客車振興 第3季汽燃費免徵或減半

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（中央社記者汪淑芬台北12日電）交通部今天宣布針對遊覽車及短租小客車的階段性振興措施，第3季汽燃費免徵或減半徵收。

交通部發布新聞稿，針對遊覽車和租賃小客車短租車輛，規劃階段性的汽燃費減徵支持振興措施。遊覽車部分，出車率未達7成者減免徵今年第3季汽燃費，出車率維持7成以上者減半徵收，估計平均每輛車可節省約新台幣4000元至1萬元。

小客車租賃業部分，因長租車均有固定承租客戶，交通部規劃針對短租車提供今年第3季汽燃費減半徵收方案，平均每輛車可節省約1200元至1800元。

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交通部指出，因應國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及依據行政院現階段以防疫及振興為主的政策，針對目前仍受影響的觀光、公路客運、計程車、遊覽車及小客車租賃等產業，協助業者因應疫情的影響，並做好振興準備，疫情緩解後，可立即銜接回復營運。

另外，行政院已同意對計程車的防疫補助從6月延長至年底，交通部昨天也已說明，將原本6月至12月的防疫物資補貼金額從2370元提高至5000元，並預計7月一次撥付。（編輯：張雅淨）1110612