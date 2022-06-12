高雄芭樂插旗加國龍頭超市 聯名日推創意料理

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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）加拿大是高雄芭樂最大出口國，近期歐美疫情趨緩，高市農業局首次與當地指標大型連鎖超市合作，這個週末兩天更與當地餐廳推出聯名日「Tasty Guava Day」，用創意翻玩芭樂。

高市府農業局今天新聞稿表示，深耕加拿大市場10年，輔導產地取得Global GAP認證，年年開闢新通路市場，至今加國成為高雄芭樂最大出口國，上架連鎖大型通路達15家。

近期歐美COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，農業局把握訂單、持續推進拓銷，今年首次與當地指標大型連鎖超市Save-on-foods合作，11、12日週末兩天舉行「高雄首選推廣周」試吃活動，更與當地知名餐廳推出聯名日「Tasty Guava Day」，端出充滿「食驗」精神料理，提供加國民眾全新高雄農產味蕾體驗。

這些當地餐廳，包括法式甜點餐廳Buttermere Patisserie老闆Jamie是來自高雄的年輕人，創作的「珍珠芭樂梅子塔」，靈感來自小時候美好回憶，將芭樂果丁鋪滿塔皮，再將濃厚芭樂果泥紮實填滿，最後還在鮮奶油灑上梅子粉與金箔點綴，處處充滿巧思。

Torafuku寅福餐廳老闆Steve拿手跨界亞洲菜獲得溫哥華主流媒體肯定，這次聯名日推出的Guava spritz，用鮮榨高雄首選芭樂果汁搭配溫哥華本地釀造琴酒，以火烤噴灑琴酒，再用蝶豆花做出漸層感，無論在視覺與味覺都是盛宴。Yumbunnys餐廳則是將芭樂做成法式濃湯，以新鮮芭樂榨汁結合青碗豆及法式香料熬煮，芭樂香氣及碗豆鮮味，提升濃湯口感及營養價值。

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農業局表示，Save-on-foods超市在7家指標門市上架高雄珍珠芭樂，該連鎖超市在加拿大當地有165家分店，位於BC省分店就有110家，店面因應各區人口有不同營業樣貌，為複合式店面。

農業局4月搶先在Save-on-foods、PriceSmart Foods與Urban Fare等超市連袂上架芭樂與蜜棗並推出試吃活動，獲得消費者熱烈迴響、吸引通路持續下單，產地急速備貨，6月份抵達港口新鮮上架。農業局統計，高雄芭樂外銷加拿大數量達267公噸，每月將穩定出口1至2個貨櫃，持續至年底，1年四季皆有產量全年穩定供應。（編輯：孫承武）1110612