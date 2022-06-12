未來一週天氣分3階段 13、14日各地高溫15日起防較大雨勢

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氣象局表示，13日、14日各地炎熱、花東可能有焚風；15、16日鋒面接近，天氣不穩定，防較大雨勢。圖為民眾攜家帶眷週末午後在八里老街踩四輪車。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北12日電）氣象局今天說，未來一週天氣分3階段，明天、14日各地炎熱、花東可能有焚風；15、16日鋒面接近，天氣不穩定，防較大雨勢；17日起鋒面北移，各地大致多雲，中南部易有短暫雨。

中央氣象局發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，明天中午前後屏東縣、台東縣地區及花蓮縣縱谷為黃色燈號，預估氣溫達攝氏36度以上。

氣象局預報員林定宜告訴中央社記者，未來一週天氣分為3個階段，明天、14日鋒面北移，主要受西南風影響，各地高溫，東南部可能有焚風；15、16日鋒面接近，天氣轉不穩定，各地有雨；17日起鋒面再北移，降雨以中南部及東南部為主。

林定宜表示，今天鋒面北移，晚間起降雨就會趨緩；明天、14日受西南風影響，中南部可能會有不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後會有局部短暫雷陣雨；各地氣溫上升，西半部及東北部可達31至34度，東南部可能會有焚風；明天、14日可能會是未來一週最熱的2天。

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林定宜指出，預估15、16日北方鋒面靠近台灣，不穩定度增高，水氣增加，西半部地區易有局部陣雨或雷雨，其他各地區則是午後易有陣雨或雷雨；山區、局部地區可能會有較大雨勢；各地因降雨，高溫稍微下降。

林定宜說，17日至19日鋒面又北移，台灣主要受南風影響，降雨以中南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。（編輯：管中維）1110612