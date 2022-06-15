青年就業獎勵申請開跑 9月底前就業最高領3萬

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（中央社記者吳欣紜台北15日電）協助青年就業，勞動部推動青年就業獎勵計畫，申請今天正式開跑，只要去年10月至今年9月30日間畢業，且在9月底前就業，最高可領新台幣3萬元獎勵金。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，勞動部推動4支計畫協助、獎勵畢業青年就業，由就業安定基金匡列預算約新台幣42.15億元，預估受惠人數達15萬人。

其中，鼓勵青年就業的青年就業獎勵計畫今天正式開放申請，適用對象為去年10月1日至今年9月30日畢業的15歲至29歲青年，必須先至台灣就業通網站申請參加計畫。

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根據計畫內容，申請青年只要在今年9月30日前就業，且連續受僱於同一雇主滿90天，就會發給獎勵金2萬元，若是受僱滿180天則會再加發1萬元，等於每個人最高可領3萬元獎勵金。

勞動部勞動力發展署就業服務組長陳世昌告訴中央社記者，此計畫今年匡列的預算額度為19.85億，預計幫助6.6萬名青年，而根據統計，青年就業獎勵計畫去年共有6萬2203人領到獎勵金，平均每人領取2萬7000元。（編輯：陳政偉）1110615