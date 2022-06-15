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王婉諭：不得強制學生在制服繡名字 111學年度實施

2022/6/15 15:48（6/15 16:34 更新）
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111學年度起，全國各級學校不得強制學生於制服上繡名字。圖為3月時新北市辦高中教育博覽會活動，邀請多校學生穿制服登台走秀。（中央社檔案照片）
111學年度起，全國各級學校不得強制學生於制服上繡名字。圖為3月時新北市辦高中教育博覽會活動，邀請多校學生穿制服登台走秀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王揚宇台北15日電）時代力量立委王婉諭4月指出，仍有5成國高中要求學生繡姓名，不合時宜的規定早該廢除。王婉諭今天表示，近日收到教育部回函，經確認後，下學年度起，全國各級學校不得強制學生於制服上繡名字。

王婉諭今天在臉書發文指出，今年3月她在立法院質詢時提到，面對資訊化的浪潮，為了保護學生隱私，保障人身安全，教育部應該要求校方修改目前要求學生於制服上繡姓名的規定。

王婉諭說，近日終於收到教育部的回函表示，經過他們5月時邀集各方團體召開的研商會議，達成的共識為「是否規定學生須於校服上繡姓名乙節，應尊重學生個人意願，不得強制且不應有性別差異」。

同時，教育部也提到，未來將函請各校，於111學年度開始之前，循校園民主程序蒐整學生、教師、家長等相關代表意見後，召開服裝儀容委員會討論學校校服繡姓名事宜，並送校務會議通過。

王婉諭指出，感謝教育部積極的回應，或許對於許多人來說這是一個小事情，但對於曾因為制服上的個資而被騷擾、肉搜的人來說，相信這樣的改變，是非常重要的。

王婉諭表示，考量到學生識別對於校安考量仍有必要，因此教育部在研商結論中也有提及「繡學號」仍可扮演替代角色，她相信這是各方都能接受的方法。（編輯：蘇龍麒）1110615

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