全教產憂私校退場雙軌恐被鑽漏洞 籲保障教職員權益

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（中央社記者范正祥台北16日電）全教產憂心私校退場雙軌制恐被鑽漏洞，呼籲「私立學校法」應比照「私立高級中等以上學校退場條例」精神，明定教職員工的資遣費、資遣慰助金、離職慰助金、退休慰助金等，保障教職員工權益。

前後歷經5年審議，立法院4月三讀通過私校退場條例。私校退場條例5月公布後，教育部展開相關子法修訂程序，教育部技職司副司長柯今尉日前受訪時表示，私校停辦有雙軌，除了私校退場條例，也有學校是依照私立學校法規範停辦。

全台各級學校受到少子化衝擊招生狀況，近來也有私校申請停辦，全國教育產業總工會理事長林碩杰等人今天於立法院中興大樓召開記者會指出，全教產接獲基層教師反應，私校為避免被快速解散、財產充公、支付教師資遣慰助金等，恐將為停損而提前自我了斷，改走私立學校法退場路線，不循私校退場條例路線。

林碩杰指出，以往依私立學校法遭列為專輔後，如果2年未改善，教育部可下令停招或停辦，停辦再過3年才可解散，也就是說學校有3年轉型期，且財產不會充公。但現在如果被列專案輔導學校，就須依私校退場條例退場，恐面臨快速解散、財產充公、支付教師資遣慰助金等。

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林碩杰表示，所以現在私校若非「專案輔導」學校恐將提早停損改走私立學校法路線退場，不必適用私校退場條例，意圖規避被快速解散、財產充公、支付教師資遣慰助金等損失，還可保有3年轉型期。

為保障教職員工權益，全教產呼籲，私立學校法應比照私校退場條例的精神，明定教職員工的資遣費、資遣慰助金、離職慰助金、退休慰助金等，且其支付條件應優於私校退場條例，避免私校故意提前退場，大量教師面臨中年失業。（編輯：翟思嘉）1110616