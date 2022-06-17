東南部可能有焚風 4縣市防36度高溫

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（中央社記者汪淑芬台北17日電）台灣今天高溫炎熱，中央氣象局上午更新高溫燈號資訊，屏東、花蓮、台東及台南應防攝氏36度高溫，並提醒東南部可能有焚風。

氣象局說，天氣高溫炎熱，東南地區有焚風發生的機率，今天中午前後屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，台東縣地區、台南市近山區或河谷、花蓮縣縱谷為黃色燈號，可能出現36度高溫。

氣象局觀測，上午近11時，台東縣大武氣溫達36.2度，台東縣金崙及台南市崎頂分別在上午11時及10時10分，氣溫都超過35度。

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氣象局說，地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，建議架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

氣象局提醒，民眾應避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。另應關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。（編輯：陳政偉）1110617