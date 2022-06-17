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學習歷程檔案遺失遭糾正 教育部：引以為鑑

2022/6/17 17:54
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（中央社記者陳至中台北17日電）「公版模組」的學習歷程學校平台，日前因工程師操作失誤，造成學生上傳的檔案遺失，監察院通過糾正案。教育部表示，將引以為鑑，相關人員已究責，並增編資安人力。

監察院教育及文化委員會昨天通過監委葉大華、葉宜津、王麗珍、賴鼎銘、張菊芳等委員的調查報告，以學習歷程系統去年因人為疏失，導致7854名學生學習歷程檔案遺失，糾正教育部國教署，並要求應追究相關失職人員及委外團隊責任。

教育部今天稍晚以文字回應中央社指出，已完成相關人員究責程序，原使用「公版模組」的學校，已協助轉換到其他廠商開發的模組，並全數啟用完畢。

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國教署在事發後提出多項精進作為，包括強化機房管理專業能量、加強備份監控及落實還原演練、建立系統重大變更多重驗證及複核機制，並已爭取增編資安相關人力，期盼能藉此提升資安防護能量，維護學生使用學習歷程檔案的權益。

根據國教署於民國110年11月公布的檢討報告，署長彭富源就遺失事件的行政督導疏失，自請記過處分，並宣布不再續約「公版模組」計畫。（編輯：陳政偉）1110617

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