疫後台灣旅客最想去日本 旅遊天數也增加

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（中央社記者余曉涵台北20日電）旅遊業者今天指出，調查旅客疫後最想出遊的地點是日本，調查也發現旅客旅遊習慣改變的3大趨勢，包含歐洲詢問度增加、10天以上的長天數旅遊及客製化包團需求提升。

雄獅旅遊日前推出填寫「出境旅遊意願調查表」抽30萬旅遊金，吸引超過3000名旅客上網填寫，雄獅旅遊也在今天發布新聞稿公布相關調查內容。

雄獅旅遊表示，根據調查統計，旅客在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩解後，最想去的地區由日本奪冠，其次則為韓國、歐洲、亞非、東南亞，進一步分析發現，大阪是最熱門的旅遊目的地，第2名至第5名分別是首爾、德國及瑞士、沖繩、土耳其，出發時間以今年秋、冬兩季詢問度最高，且有超過半數的旅客希望參團人數在15至20人內。

雄獅旅遊指出，旅客對於歐洲線產品的詢問度也明顯增加，甚至高於過去熱門的東南亞。業者分析，主因是歐洲不少國家都已開始鬆綁邊境政策，對國際觀光客限制少，加上可以一次橫跨多國家旅遊，因此吸引不少人青睞，加上歐洲團費預計漲幅約3成，與其他地區比較相對較低，也能提升旅客選擇意願。

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在旅遊天數方面，雄獅旅遊表示，調查發現旅客對於10天以上的長天數行程需求提升，推測是旅客擔心未來出國手續恐將變得更繁瑣，因此會有「一趟玩久一點」的心情，客製化包團的需求也較以往增加2成以上。

因應旅客習慣改變，雄獅旅遊表示，未來團體旅遊行程規劃上，將安排戶外及自然景點為主，並增加以往未曾走訪過的新景點，像是日本位在群馬縣與長野縣交界處的碓冰第三橋梁、高野山，以及韓國樂高樂園、世界文化遺產水原華城等。（編輯：張雅淨）1110620