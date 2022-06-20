本土疫情趨緩 北市2中型接種站退場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北20日電）北市衛生局今天表示，COVID-19本土疫情趨緩，北市2中型接種站將退場，捷運松山站服務至24日、台北車站服務至30日，民眾之後有接種需求可至各醫院或北市平台預約。

北市衛生局發布新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情趨緩，中型接種站將停止服務，捷運松山站服務至24日；台北車站服務至30日，民眾若有接種需求，可至各醫院或上北市疫苗預約登記系統預約。

衛生局並提醒，第17期COVID-19疫苗接種登記系統將於21日至22日上午9時至下午5時開放預約，本次提供兒童輝瑞疫苗、12歲以上BNT疫苗、莫德納及高端，共提供5萬5240個名額，接種日期為6月27日至7月3日。

衛生局指出，其中兒童輝瑞有6385個名額，另外，北市預約系統本次僅提供兒童輝瑞預約接種，如想選擇兒童莫德納的家長，可至合約醫院特別門診預約接種。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另一方面，北市今日新增2296例本土病例，19日確診者居家照護人數2萬4283人；管理中居家隔離人數2827人。

衛生局表示，部分康復者持續有胸痛、超過12週持續有疲倦、呼吸困難等症狀，可能與「COVID-19急性感染後徵候群」有關，或稱「長新冠（Long COVID）。北市目前共有14家醫院開設COVID-19急性後期特別門診，提供包括胸腔科、感染科、精神科、皮膚科等跨領域的整合門診服務。（編輯：張銘坤）1110620