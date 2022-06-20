更多編輯台推薦新聞：
唐獎漢學獎首見女性得主 藝術史專家羅森為無聲之物發聲獲殊榮
生活

唐獎漢學獎首見女性得主 藝術史專家羅森為無聲之物發聲獲殊榮

澤倫斯基父親節PO照片道盡戰火下悲歡離合 誓言捍衛最珍貴的寶貝
國際

澤倫斯基父親節PO照片道盡戰火下悲歡離合 誓言捍衛最珍貴的寶貝

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看
國際

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

本土疫情趨緩 北市2中型接種站退場

2022/6/20 17:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北20日電）北市衛生局今天表示，COVID-19本土疫情趨緩，北市2中型接種站將退場，捷運松山站服務至24日、台北車站服務至30日，民眾之後有接種需求可至各醫院或北市平台預約。

北市衛生局發布新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情趨緩，中型接種站將停止服務，捷運松山站服務至24日；台北車站服務至30日，民眾若有接種需求，可至各醫院或上北市疫苗預約登記系統預約。

衛生局並提醒，第17期COVID-19疫苗接種登記系統將於21日至22日上午9時至下午5時開放預約，本次提供兒童輝瑞疫苗、12歲以上BNT疫苗、莫德納及高端，共提供5萬5240個名額，接種日期為6月27日至7月3日。

衛生局指出，其中兒童輝瑞有6385個名額，另外，北市預約系統本次僅提供兒童輝瑞預約接種，如想選擇兒童莫德納的家長，可至合約醫院特別門診預約接種。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另一方面，北市今日新增2296例本土病例，19日確診者居家照護人數2萬4283人；管理中居家隔離人數2827人。

衛生局表示，部分康復者持續有胸痛、超過12週持續有疲倦、呼吸困難等症狀，可能與「COVID-19急性感染後徵候群」有關，或稱「長新冠（Long COVID）。北市目前共有14家醫院開設COVID-19急性後期特別門診，提供包括胸腔科、感染科、精神科、皮膚科等跨領域的整合門診服務。（編輯：張銘坤）1110620

延伸閱讀
柯文哲拚6/3完成校園接種 緊急改期引家長怨言北市12家醫院7至13日 開青少年BNT門診竹縣加開關西衛生所接種 第3劑莫德納隨到隨打
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族