陳時中回歸辦公 快篩仍陽再缺席疫情記者會

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北21日電）指揮中心指揮官陳時中12日快篩陽性經診斷確診，昨天解除隔離，今天回歸實體辦公，但因快篩結果仍為陽性，依然沒出席下午疫情記者會，由代理發言人羅一鈞主持。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，陳時中日前快篩陽性確診，進行居家照護，由副指揮官陳宗彥代職，其4名接觸者社區防疫組長薛瑞元、醫療應變組長石崇良、醫療應變組副組長王必勝及發言人莊人祥也陸續使用家用快篩試劑檢驗陽性。

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陳時中已完成7天的居家照護，昨天凌晨解除隔離。羅一鈞今天下午疫情記者會中表示，陳時中已回歸中央流行疫情指揮中心進行實體辦公、開會，因為今天快篩結果還是陽性，有些微咳嗽及鼻音等輕微症狀，雖然精神不錯，但為求謹慎，避免出入有記者在場的公共場所，所以仍沒有出席例行疫情記者會。

陳時中有吸菸史、過去曾裝心臟支架，且年齡大於65歲，均符合重症危險因子的高風險患者，健康狀況備受關注。陳時中近期曾透露，他發燒3天，目前已退燒，只是仍有咳嗽症狀，甚至咳起來骨頭會痛，按照醫囑服用默沙東的口服抗病毒藥物「莫納皮拉韋」。（編輯：張雅淨）1110621